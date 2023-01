Tag 2 in Davos: Globale Drahtzieher flanieren im Schweizer Bergidyll

Tag 2 des Weltwirtschaftsforums in Davos: Unser AUF1-Team ist weiter vor Ort in der Schweiz. Zwar wurde uns gestern die Akkreditierung im Mediencenter verwehrt, was Thomas Eglinski aber nicht davon abgehalten hat, sich beim Globalisten-Gipfel dennoch ein wenig umzusehen.

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1