Heftig: Habecks Frau trimmt Kinder auf Weltuntergang!

Wann und wie züchtet man sich am besten eine neue grüne Generation heran? Richtig, durch Angst im Kleinkindalter. Das dachte sich jedenfalls Andrea Paluch, Ehefrau von Vizekanzler Habeck, und beschreibt in ihrem Buch "die besten Weltuntergänge" mit allem was dazu gehört. Worum geht es da? Wieso darf so etwas für Kinder empfohlen werden? Und was gibt es eigentlich neues von der "Letzten Generation"? Das erfahren Sie jetzt von Dr. Stephanie Elsässer und TV-Chef Paul Klemm.

JETZT COMPACT-TV UNTERSTÜTZEN! Halten Sie unsere unabhängigen Nachrichten für wichtig? Diese Videoproduktionen kosten COMPACT eine Menge Geld. Mit einer Spende können Sie dazu beitragen, dass wir auch künftig auf Sendung sind: Via Pay Pal unter https://tinyurl.com/5n9xyzmk oder per Überweisung an COMPACT Magazin GmbH auf das Konto IBAN: DE70 1605 0000 1000 5509 97. Wollen Sie mehr von COMPACT TV sehen? Bleiben Sie doch auf dem Laufenden über die Produktionen von COMPACT TV und abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal.

Quelle: COMPACT-TV