Sophia Thomallas Abrechnung mit der CDU!

Nach einem Auftritt von Shelby Lynn bei Unionsfrauen in Berlin hat Schauspielerin Sophia Thomalla ihren Austritt aus der CDU erklärt – und zum Rundumschlag gegen den Woke-Wahn ausgeholt. Unser COMPACT-Korrespondent Maximilian Pütz sagt: „Respekt!“

Quelle: COMPACT-TV