Irre: Verkaufsverbot für Schulte-Buch!

Nur wenige Tage nach Erscheinen hat der Versandriese Amazon hat den neuen Bestseller von Thorsten Schulte aus seinem Programm verbannt. Wird das Werk bald komplett vom Markt verschwinden? Bei uns erhalten Sie „Die große Täuschung“ natürlich weiterhin. Jetzt zuschlagen, bevor ein Totalverbot ergeht.

Bestsellerautor Thorsten Schulte schreckt in seinem neuen Buch „Die große Täuschung“ vor keinem Tabu zurück. Er berichtet von Freimaurer-Kreisen, die den Weltkrieg schürten, von messianisch-religiösen Radikalen – und er zeigt erstmals öffentlich gemachte Geheimdokumente aus dem Vatikan, die belegen, wie Hintergrundmächte hinter den Kulissen die Strippen ziehen. Damit straft er alle, die von „Verschwörungstheorien“ salbadern, Lügen! Schulte belegt: Es geht nicht um Theorien, sondern um handfeste Verschwörungs-Praxis!

Keine Frage Schultes Buch polarisiert, es ist ein Aufreger, viele wird es irritieren – und deshalb ist es mit Sicherheit die provokanteste Neuerscheinung dieses Jahres. Bei Amazon kletterte „Die große Täuschung“ in Windeseile auf Platz 1 in der Rubrik Geschichte, insgesamt kletterte es auf Platz 5 unter über sechs Millionen deutschsprachigen Büchern.

Doch damit soll nun Schluss sein: Nur wenige Tage nach Erscheinen stoppte der Versandriese Amazon quasi den Verkauf von „Die große Täuschung“. Quasi deshalb, weil ein kleiner Händler noch verkaufen darf. Schultes Verlag jedoch wurde von Amazon verbannt. Mit dem Bann wurden auch sämtliche Vorbestellungen getilgt. So kann man ein Enthüllungsbuch quasi verbieten.

Unter Klardenkern herrscht nun große Sorge: Schlägt nach Amazon bald der Staatsanwalt zu? Fakt ist: Schulte geht in „Die große Täuschung“ bis an die Grenze des Sag- bzw. Schreibbaren. Er nennt Ross und Reiter – und legt sich dadurch mit Kreisen an, die noch ganz andere Leute haben über die Klinge springen lassen. In Faesers neuem Stasi-Staat ist nichts unmöglich – auch nicht ein Verbot des brisanten Enthüllungskrachers!

Nancy und Mecki wetzen die Messer

COMPACT wird sich selbstverständlich nicht an Boykott und Verbot von Schultes Buch beteiligen. Im Gegenteil: In unserem Online-Shop ist „Die große Täuschung“ schon seit Tagen absoluter Top-Seller. Und weil wir selbst von den Repressionen des Regimes und einem Kiosk-Verkaufsverbot durch große Handelsketten betroffen sind, zeigen wir Solidarität mit Thorsten Schulte und bieten sein Buch jetzt erst recht weiter an – und das natürlich auch bis zu einem möglichen Verbot des Bestsellers durch die antidemokratische Faeser-Haldenwang-Mafia.

Der Inhalt von „Die große Täuschung“ ist offensichtlich so brisant, dass im Hintergrund agiert wird, um den Titel zu unterdrücken und vom Markt zu nehmen. Das Ziel ist klar: Die Wahrheit über die wohl größte Verschwörung aller Zeiten, die Schulte und sein Co-Autor Michael Heesemann mit Dokumenten aus dem Geheimarchiv des Vatikan belegen, darf nicht ans Licht kommen. Dass Schulte in seinem Werk auch die üble Rolle der Freimaurer in der Weltgeschichte aufzeigt, könnte ein weiterer Grund dafür sein, dass man die Verbotskeule schwingt.

Sie können sich auf uns verlassen: Wir lassen uns von dem Regime nicht kirre machen und bieten neben „Die große Täuschung“ auch das neue Buch von Staatsfeind Nr. 1 Martin Sellner, „Remigration“, an, das ebenfalls von Amazon boykottiert wird. Darüber hinaus bieten wir Ihnen mit unserer Edition „Sellner: Geheimplan – Was ich wirklich will“ Informationen über den tatsächlichen Inhalt des angeblichen Geheimtreffens von Potsdam an – und zwar exklusiv! Zu Schultes Bestseller „Die große Täuschung“ geht es hier, alle Sellner-Titel finden Sie hier.





Quelle: COMPACT-TV