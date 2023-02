„Manifest für den Frieden“ findet großen Zuspruch

Krieg in der Ukraine, und Deutschland liefert Kampfpanzer – führt uns die Politik direkt in den Weltkrieg? In einem gemeinsamen Aufruf für den Frieden fordern Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer, zusammen mit prominenten Unterstützern, Verhandlungen und ein Ende der Kämpfe und sprechen damit zahlreichen Menschen aus der Seele. Sehen Sie hier das ungekürzte Manifest.

Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht sowie Deutschlands bekannteste Feministin Alice Schwarzer haben am 10. Februar einen gemeinsamen Aufruf mit dem Titel „Manifest für den Frieden“ veröffentlicht. In diesem rufen sie vehement zu einem Stopp der Eskalation bei den Waffenlieferungen auf und fordern von Bundeskanzler Scholz, sich für Friedensverhandlungen einzusetzen.

Zudem haben die beiden Frauen zusammen mit Brigadegeneral a. D. Erich Vad für den 25. Februar eine große Friedenskundgebung in Berlin am Brandenburger Tor organisiert. ...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV