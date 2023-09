Dr. Daniele Ganser: Saatgut. Warum ist das wichtig?

Am 29. Juni 2023 sprach Dr. Daniele Ganser in Lauterach (Vorarlberg, Österreich) mit Leo Simma und Dr. Rainer Rothfuss. Daniele Ganser ist ein Schweizer Historiker und Friedensforscher und leitet das Swiss Institute for Peace and Energy Research (SIPER) in Basel. Er untersucht die Themen Frieden, Energie, Medien, Krieg und Terror. Leo Simma ist Permakulturist und Präsident des gemeinnützigen Vereins „Garteneden-Projekt“ in Vorarlberg, der sich für regionale Lebensmittelabsicherung einsetzt. Rainer Rothfuss ist Doktor der Geografie und Politikwissenschaftler, Regionalpolitiker in Bayern, Bundestagsabgeordneter und Geopolitik-Analyst.

Sie sprachen über Saatgut und Lebensmittelabsicherung: darüber, warum es wichtig ist, Lebensmittel regional und unabhängig von multinationalen Großkonzernen zu produzieren, warum aktuell in Vorarlberg eine Saatgutbibliothek als Gemeinschaftsprojekt entsteht und was diese Themen mit Frieden und Freiheit zu tun haben. Monatlich finden Info-Veranstaltungen zum Garteneden-Projekt statt, Termine und weitere Veranstaltungen finden Sie hier: https://garteneden-projekt.at

Homepage von Rainer Rothfuss: https://www.rainer-rothfuss.de Weiterführende Informationen zum Thema Saatgut und Saatgutbibliotheken:

Dokumentarfilm „Vandana Shiva – ein Leben für die Erde“. Deutschsprachige Website: https://vandana-shiva.de

Quelle: Daniele Ganser