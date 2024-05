Der Countdown läuft: Der seit zwei Jahren heftig diskutierte WHO-Pandemievertrag steht kurz vor der Abstimmung. Von den Medien verteidigt und hochgelobt, wirft ein Blick auf die kriminelle Vergangenheit und Hintergründe der Drahtzieher bei der WHO jedoch einen dunklen Schatten auf die geplanten Verträge. Ein klares Nein zum WHO-Pandemievertrag, bis nicht alle Unstimmigkeiten vom Tisch sind!

Wir Vergessen Nicht Song von Jonny ForReal Wir sind da, wir sind wach, passt gut auf, was ihr macht, der WHO-Vertrag, Spiel mit Feuer, gebt acht. Wir sind da, wir sind wach, passt gut auf, was ihr macht, der WHO-Vertrag, Spiel mit Feuer, gebt acht. Hoch gelobt, alles fein, Riesencoup, jetzt in unserer Zeit. Was ist los, wie kann es sein, dass man uns nicht die Wahrheit zeigt? Geplant von langer Hand, die Macht liegt grad beim Hintermann. Der Anzug sitzt, das Lächeln breit, wieso regiert ihr am Volk vorbei?



Wir sind da und vergessen nicht, nein niemals, mit Corona seid ihr viel, viel zu weit gegangen. Wie sich zeigt, ist es Teil eines größeren Plans, und jetzt steuert man die nächste Etappe an. Kein Ja – für dieses Machtmonopol, grausamster Direktor bei der WHO. Tedros ist vieles, aber kein Philanthrop, nur ein Beispiel: Äthiopien, der Teufel war los. Schwerverbrecher, wollen die Macht, aber besser, macht ihr euren Job – Politik fürs Volk, plötzlich ändert das Wetter. Marionetten, macht euch los von den Ketten, wir sind frei und so soll es sein, ja, ihr könnt die Lage retten. Corona ist noch lange nicht vorbei, solang ihr ungestraft alle Grenzen einreißt. Wir sind da, wir sind wach, passt gut auf, was ihr macht, der WHO-Vertrag, Spiel mit Feuer, gebt acht. Diese Zeit… tut's euch leid? Scheinbar nein, ständig neuer Scheiß. Jetzt im Mai, lasst es sein, zuviel Leid, das zum Himmel schreit. Geplant von langer Hand, die Macht liegt grad beim Hintermann. Der Anzug sitzt, das Lächeln breit, wieso regiert ihr am Volk vorbei? Zum neuen Vertrag immer dieselben Sätze, alles fürs Volk, für die Menschen das Beste. Wer steckt denn hinter den Vertragstexten?

Tedros! – Was kümmern den Menschenrechte? Zwei Jahre unsrer Geschichte – nichts aufgearbeitet, schon kommt das Nächste. Unstimmigkeiten, Spaltung und Hetze. Fleißig und jetzt WHO-Verträge. Pandemiefall, Souveränität egal, WHO gibt vor – immer letztes Wort. Was ein riesiger Reinfall, fremdbestimmt - nein, hör aufs Herz, wie es dich weist. Noch sind viele blind, doch wir bleiben bis überall wieder Licht scheint. Corona ist noch lange nicht vorbei, solang ihr ungestraft alle Grenzen einreißt. Wir sind da, wir sind wach, passt gut auf, was ihr macht, der WHO-Vertrag, Spiel mit Feuer, gebt acht.

Quelle: Kla.TV