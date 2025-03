Erfolgsprinzip für alle Aufgewachten - Strategisches Sichern von Beweismaterial für kommende Gerichtsprozesse

Kla.TV hat in den letzten Jahren Tausende enthüllende Dokumentationen produziert und besitzt eines der wichtigsten Archive der Weltgeschichte. Es ist das Beweismaterial, die Gerichtsakten von den größten Verbrechen aller Zeiten. Dieses historische Geschichtsarchiv soll jetzt – im Zeitalter der Total-Zensur – unauslöschlich überall in den wichtigsten Weltsprachen gesichert werden. Fakt ist nämlich, dass eine geheime Machtelite mit allen Mitteln verhindern will, dass die Welt erfährt, in welch unfassbarer Dimension sie von ihr belogen worden ist. Dabei setzt Kla.TV-Gründer und Visionär Ivo Sasek als Erfolgsprinzip auf alle Aufgewachten! Sei auch Du ganz persönlich ein Teil dieses Wunders.

Denn wie uns schon die Zellteilung bei der Entstehung eines Lebewesens zeigt, können wir in wenigen Schritten die ganze Welt erreichen, wenn jeder Einzelne weitere Menschen für dieses riesige Kla.TV-Geschenk gewinnt! [weiterlesen]

Quelle: Kla.TV