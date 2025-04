Im Gespräch: Tom Lausen: Rechtliche und wissenschaftliche Corona-Aufarbeitung

Tom Lausen erklärt im Interview einige brandaktuelle Datenfunde. Zum einen hat er sehr interessante Dinge in den Datensätzen der Abrechnungen für Untersuchungsmethoden am Patienten seit 2019 bis 2024 gefunden. Hier gab es Auffälligkeiten bei Untersuchungsmethoden am Herzen. Zum anderen klärt er im Gespräch über seltsame Koinzidenzen zwischen dem Medikament Remdesivir und den Todesfällen von Bergamo auf.

Und es gibt eine sehr spannende Wendung zu den Veröffentlichungen der RKI-Dokumente. Quelle: apolut