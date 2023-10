Impf-Lobby im Kinder- und Erwachsenenschutz KESB?

Die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB macht durch verordnete Zwangsimpfungen von sich Schlagzeilen und treibt Menschen auf die Straße. Offensichtlich schützt sie nicht Kinder und Erwachsene, sondern die Interessen der Impf-Lobby. Seit dem 14. August 2023 finden im Schweizer Örtchen Sissach Mahnwachen statt, an der sich nicht nur einfache Bürger, sondern auch verschiedene Verbände beteiligen, inzwischen auch im Ausland. Um was geht es?

Zwei Jungen sollen auf Wunsch ihres Vaters gegen Masern geimpft werden, was aber weder die beiden Jungen noch deren Mutter möchte. Während des Scheidungsverfahrens des Elternpaares 2019 hatte der Kindesvater beantragt, dass das Gericht über die Streitfrage der Eltern entscheiden solle. Das Gericht lehnte das Anliegen des Vaters mehrfach ab. Denn in der Schweiz galt bisher: Sollten nicht beide Elternteile mit einer Impfung einverstanden sein, so werden die Kinder nicht geimpft. ...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV