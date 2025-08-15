Am Set: COMPACT-Sommerfest – Für Frieden und Freiheit

Das COMPACT-Sommerfest fand am 8./9. August 2025 in Stößen auf einem idyllischen Rittergut im ländlichen Sachsen-Anhalt statt. Warum überhaupt über dieses Sommerfest berichten, das sich so anfühlt, als handele es sich um ein Treffen der "rechtsextremen Szene"? Alle sind versammelt: Jürgen Elsässer natürlich, aber auch Paul Brandenburg, Kayvan Soufi-Siavash und der "berühmt-berüchtigte" Martin Sellner. Da haben wir natürlich Fragen. Es stehen sehr viele Polizeiwannen vor dem Tor und auch das "Bündnis für Vielfalt und Demokratie". Wir wollen sie befragen, sie wollen aber nicht mit uns sprechen. Wir werden mit Seifenblasen beschossen. Dieses Bündnis ist hier so lieblich wie die Landschaft.

Auf dem Gelände gibt es eine riesige alte Eiche, die durch einen Blitz entzweit wurde. Sie könnte ein Symbol für die Spaltung dieses Landes und seiner Gesellschaft sein.

Wir versuchen einen unbefangenen, aber auch kritischen Blick.

Vieles entspricht den Klischees: Schlager, Wurst, Bier und Remigration. Diese verteidigt Martin Sellner in seinem Bühnenvortrag. Migration sei die Mutter aller Probleme.

Interessanterweise widerspricht Jürgen Elsässer in der anschließenden Diskussion genau in diesem Punkt. Für ihn ist die Kernfrage die von Krieg oder Frieden? In diesem Kontext benutzt er auch ein Wort, das mindestens so erschreckt wie das Querdenken – die Querfront.

Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass ohne Frieden alles nichts ist?

Aber natürlich ist derjenige, der sich für den Frieden heutzutage einsetzt, eh gesichert „rechts“.

Wie können wir der Spaltung in diesem Land begegnen und zu einem inneren Frieden kommen? Soll man sich, wenn das Land politisch in die eine Richtung driftet, auf Ausgleich bedacht, auf die andere Seite schlagen? Wie sind wir überhaupt in dieses binäre, manichäistische Denken gekommen und wie kommen wir da wieder raus? Bedingen beide Seiten sich nicht gegenseitig? Ist nicht Politik an sich das Problem?

Diese Fragen haben wir gestellt. Jeder kann sie auch für sich beantworten.

Quelle: apolut