Sichtlich versteckt

Zur Lektion acht der Messias/Messiarin-Serie schreibt Karma Singh: "In der englischen Literatur gibt es eine berühmte Geschichte namens „Der entwendete Brief“ (engl.: „The purloined letter“). Der Kern der Geschichte bestand darin, dass diejenigen, die im Haus des Mannes, der ihn gestohlen hatte, nach dem Brief suchten, ihn die ganze Zeit ansahen, ihn aber nie wahrnahmen, weil er "zu offensichtlich" war."

Weiter heißt es: "Im menschlichen Körper gibt es ein großes Organ, etwa 20 cm lang und 5 cm dick, das Sie in keinem Anatomiebuch finden werden. Wenn Sie in ein Anatomiebuch schauen, werden Sie sehen, dass sich hinter den unteren Rippen auf der rechten Seite Ihres Körpers Ihre Leber befindet. In der Leber befindet sich, den Büchern zufolge, eine "Falte". FALSCH! Das sind zwei getrennte Organe, die sich an dieser "Falte" vereinigen. Diese beiden Organe haben sowohl biochemisch als auch energetisch sehr unterschiedliche Funktionen.

In Lektion 8, Teil a, geht Karma Singh ausführlich auf das Wesen und die Funktion dieses Organs ein. Er erklärt, dass es eines der wichtigsten für Sie ist und dass die Beherrschung seiner Eigenschaften enorme Vorteile bringen kann.

Da sich dieses Organ seit sehr langer Zeit im Fehlfunktionsmodus befindet, hat Karma Singh auch eine Heilende Transmission aufgenommen, um beim Übergang zu helfen. Beide Videos sind hier für Sie.





Quelle ExtremNews / Karma Singh