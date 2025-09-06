Merz spinnt: "Putin schwerster Kriegsverbrecher!"

Hunde die bellen, beißen nicht. Kanzler Merz begibt sich mit seiner jüngsten Provokation gegenüber Wladimir Putin zwar in die populistische Champions League, doch wie sehr trifft die neue Ukraine-Strategie der Bundesregierung Russland tatsächlich? Warum nun besonders wir Deutschen Schaden nehmen werden und wie die aktuellen Chancen auf Frieden stehen, wissen Chefredakteur Jürgen Elsässer und Dominik Reichert.

