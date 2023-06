Sommermärchen: AfD vor historischem Durchbruch

Wird es tatsächlich geschehen? Erstmals in ihrer Geschichte kann die AfD bei einer bedeutenden Stichwahl die 50% knacken und damit ihren ersten Landrat stellen. Ein Einheitsbrei von CDU bis Linke versucht dies am kommenden Sonntag zu verhindern. Wie die Chancen stehen und welche Möglichkeiten sich bei einem Wahlsieg in Sonneberg ergeben, verraten Ihnen heute Dr. Stephanie Elsässer und Chefredakteur Jürgen Elsässer.

Quelle: COMPACTTV