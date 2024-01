Bomben auf Dresden: Bürgermeister schändet Denkmal!

Es ist eine Verhöhnung der Opfer der Bombardierung Dresdens 1945. In einer gefühlten Nacht und Nebel Aktion entfernte die sächsische Hauptstadt die Gedenkschrift am Altmarkt und will sie nun durch eine neue politisch korrekte Erklärung ersetzen. Ein Versehen? Was wusste Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP)? COMPACT-TV war vor Ort und sprach mit einem Zeitzeugen. Im Studio informieren Sie Chefredakteur Jürgen Elsässer und TV-Chef Paul Klemm.

Quelle: COMPACT-TV