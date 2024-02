Im Gespräch: Wilhelm Domke-Schulz - “Das Feindbild Ostzone”

War der Anschluss der DDR an die BRD eine feindliche Übernahme? Nach Wilhelm Domke-Schulz, Filmemacher und Gesellschaftsanalytiker, habe sich die alte Bundesrepublik in den 1990ern den kleinen Bruder aus dem Osten wegen Profitgier und des Erhalts der wirtschaftlichen Vormachtstellung im Eiltempo einverleibt. Mit der Folge, dass die Wirtschaft der DDR nach kurzer Zeit brachlag. Generell werde das “Feindbild Ostzone“ bis zum heutigen Tag aufrechterhalten, wie er betont, und das vermittelte Bild über die DDR sei traditionell negativ und mit absolut eingeschränktem Horizont.

Der bekennende Ostberliner hat aber trotz dieser schmerzhaften Erfahrung seinen Idealismus nicht verloren und stellt sich nach wie vor in den Dienst der Aufklärung. In den vergangenen Jahren reiste er mehrere Male in die Ukraine und produzierte drei Dokumentarfilme über den dortigen Krieg. Dieser Mut sorgte dafür, dass er in Kiew auf die Feindesliste gesetzt und in Berlin als Putins Einflussperson betitelt wurde.

Im Gespräch mit Michael Meyen erzählt Wilhelm Domke-Schulz, warum die DDR noch immer ein Gegenmodell zum heutigen neoliberalen System darstellt, warum ein Filmemacher auch immer Gesellschaftsanalytiker sein müsse und er stellt seine 2019 erschienene Autobiografie „Werners wundersame Reise durch die DDR“ sowie zukünftige Projekte vor.

Link zum Buchkauf: https://www.buchkomplizen.de/buecher/geschichte/werners-wundersame-reise-durch-die-ddr.html

Inhaltsübersicht:

0:02:07 Braucht man heute noch eine ostdeutsche Perspektive auf die deutsche Geschichte?

0:12:01 Ein Rückblick auf die DDR des Wilhelm Domke-Schulz

0:20:50 Ein Blick auf die BRD heute

0:32:32 Warum ist die DDR ein Gegenmodell zum heutigen System?

0:44:14 Diktatur oder Diktatur des Proletariats?

0:50:21 Die Wahrheit über die Mauer

0:59:45 Feindliche Übernahme

1:15:16 Die Überlegenheit heutiger Zensur

1:23:29 Antrieb und Vermächtnis

Quelle: apolut