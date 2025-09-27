Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet 50% plus X: Was kann eine AfD-Alleinregierung?

50% plus X: Was kann eine AfD-Alleinregierung?

Freigeschaltet am 27.09.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACT-TV / Eigenes Werk
Bild: COMPACT-TV / Eigenes Werk

So langsam wird es ernst: In Mecklenburg-Vorpommern & Sachsen-Anhalt steht die AfD kurz davor, eine absolute Mehrheit im Parlament zu erringen. Spätestens dann müssen die Blauen zeigen, was sie können. Was kann eine Alleinregierung? Welche heißen Eisen würde die AfD anpacken? Und wie denkt Höcke über das vielleicht entscheidende Wahljahr 2026? Dr. Stephanie Elsässer und Lena Kotré (AfD MdL Brandenburg) analysieren das Potential der patriotischen Wende.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung an die Iban: DE92 8005 3000 1131 0713 40 (COMPACT-Magazin GmbH) oder über https://compact-online.de/unterstuetzen


Quelle: COMPACT-TV

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte ticken in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige