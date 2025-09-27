50% plus X: Was kann eine AfD-Alleinregierung?

So langsam wird es ernst: In Mecklenburg-Vorpommern & Sachsen-Anhalt steht die AfD kurz davor, eine absolute Mehrheit im Parlament zu erringen. Spätestens dann müssen die Blauen zeigen, was sie können. Was kann eine Alleinregierung? Welche heißen Eisen würde die AfD anpacken? Und wie denkt Höcke über das vielleicht entscheidende Wahljahr 2026? Dr. Stephanie Elsässer und Lena Kotré (AfD MdL Brandenburg) analysieren das Potential der patriotischen Wende.

Quelle: COMPACT-TV