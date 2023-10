Werden wir an der NASA herumgeführt? – Wenn tote Astronauten auferstehen

TOP 1 - 2016/2017: Am 28. Januar 1986 stand die ganze Welt unter Schock, es war der Tag einer großen NASA-Katastrophe. 73 Sekunden nach dem Start zerbarst das Space Shuttle Challenger 23 in einer gewaltigen Explosion. Alle sieben Besatzungsmitglieder wurden getötet. Heute kommt der Weltatem in dieser Sache zum zweiten Mal zum Stocken: Mindestens sechs der sieben Challenger-Besatzungsmitglieder sollen noch am Leben sein; vier von ihnen sogar unter gleichem Namen. Werden wir an der NASA herumgeführt? Exklusiv: Kla.TV präsentiert Ihnen in dieser Kurzdokumentation die zu prüfenden Argumente. Nicht verpassen!

»Die Wahrheit hat nichts zu tun mit der Zahl der Leute, die von ihr überzeugt sind«. Paul Claudel Werden wir an der NASA herumgeführt? – Wenn tote Astronauten auferstehen...