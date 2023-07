Sanktionen, eine Kriegswaffe (von James Corbett)

Die Politik will dem Volk glaubhaft machen, Wirtschaftssanktionen seien Maßnahmen, um ein Land aufgrund seiner sog. politisch verwerflichen Handlungen „gewaltfrei zur Besinnung zu bringen“. James Corbett zeigt in seinem Bericht jedoch die knallharte Realität auf: „Sanktionen töten!“ An zwei Beispielen zeigt er die verheerenden Auswirkungen für ein mit Sanktionen belegtes Land auf. Wussten Sie, dass heute fast ein Drittel aller Länder unter Wirtschaftssanktionen der einen oder anderen Art stehen?

Nein? In seinem spannenden Aufsatz „Sanktionen sind Krieg mit anderen Mitteln“ beleuchtet James Corbett die Entwicklung der „Wirtschaftswaffe“ von Sanktionen im 20. Jahrhundert. Wirtschaftssanktionen sind kein harmloses Zwangsinstrument, das gegen unkooperative Regimes eingesetzt werden kann. Sie sind kein fürsorglicher, aufgeklärter und moderner Weg zur Beilegung geopolitischer Streitigkeiten, wie die Politik dem Volk glaubhaft machen will. Die Verhängung von Sanktionen gegen ein Land ist eine Form der Kriegsführung gegen dieses Land. Denn es geht nicht nur darum, dass Wirtschaftsembargos die Wirtschaft eines Landes lahmlegen können. Untersuchungen von Wirtschaftssanktionen zeigen, wie schädlich und manchmal tödlich diese für Menschen sind, die in einem der vielen Länder leben, die von den USA, der EU oder anderen mächtigen Akteuren mit solchen Maßnahmen belegt wurden. Nein, die Realität ist: Sanktionen töten...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV