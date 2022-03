COMPACT.Der Tag vom 4.3.2022

Diese Bilder veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium am Morgen. Sie zeigen ein Zusammentreffen zwischen Soldaten Russlands und der Volksrepublik Lugansk. Die Aufnahmen sind offenbar inszeniert – aber doch von symbolischer Bedeutung. Denn bislang hatten die Streitkräfte der Donbass-Republiken in den Veröffentlichungen Moskaus keine Rolle gespielt. Beobachter spekulieren nun darüber, ob deren Volksmilizen künftig stärker in die Offensiven eingebunden werden sollen. Und damit herzlich willkommen zu COMPACT.Der Tag am 4. März.

Das sind einige unserer Themen: Feuer im Atomkraftwerk – Wollten Islamisten Saporischschja sprengen?

Rücktritt und Knast – Was ist los in Österreichs Politik?

Kalter Frühling – Jetzt weiß Freddy Ritschel endlich, warum man Frieden braucht

Das Letzte – Clubs wieder offen: Ist Corona jetzt wirklich zu Ende? Quelle: COMPACTTV