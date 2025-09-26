Dr. Daniele Ganser: Innere Stärke in Zeiten des Chaos (15.9.25)

Mein Gespräch mit Michelle Gollan vom Kanal "eingollan" & "eingast" am 14.5.2025 in Hannover. Es ist mir sehr wichtig, dass wir auch die jungen Menschen stärken, denn sie werden das 21. Jahrhundert prägen. Als junge Menschen definiere ich jetzt mal grob gesagt alle, die noch nicht 30 sind. Daher habe ich mit der YouTuberin Michelle Gollan in Hannover ein Interview geführt, das ich hier gerne mit Euch teile. Michelle hat Jahrgang 2001 und ist eine deutsche YouTuberin und Social Media Influencerin. Sie hat einen erfolgreichen YouTube-Kanal und ist zudem mutig und wach.

Dr. Daniele Ganser ist Schweizer Historiker und Friedensforscher. Er ist Leiter des Swiss Institute for Peace an Energy Research (SIPER).



In seiner Arbeit untersucht Daniele Ganser die Themen Frieden, Energie, Krieg, Terror und Medien aus geostrategischer Perspektive. In der Überzeugung, dass auch Wissenschaftler helfen können, einen Teil der Lügen und der Brutalität zu überwinden, die unsere Welt noch immer prägen, engagiert sich Daniele Ganser gemeinsam mit tausenden Menschen für eine Welt in Frieden und für erneuerbare Energien. Seine Forschungsschwerpunkte sind: Internationale Zeitgeschichte seit 1945, Verdeckte Kriegsführung und Geheimdienste, US-Imperialismus und Geostrategie, Energiewende und Ressourcenkriege, Globalisierung und Menschenrechte. Quelle: Daniele Ganser