ACHTUNG: Mücken-Virus absichtlich hergestellt?! Bald Wolken-Impfung?!

Der angebliche neue Virus in China kommt von den Mücken: Welcher Plan steckt wirklich dahinter? Wird bald durch die Luft geimpft? Bitte teilt die Sendung mit Freunden und Bekannten! Dies berichtet der Bestsellerautor und Medienschaffende Heiko Schrang auf "NEO".

Weiter berichtet Heiko Schrang auf NEO: "



erkennen – erwachen – verändern



Euer



Heiko Schrang"

Quelle: Schrang-TV