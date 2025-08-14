ACHTUNG: Mücken-Virus absichtlich hergestellt?! Bald Wolken-Impfung?!
Freigeschaltet am 14.08.2025 um 09:00 durch Sanjo Babić
Der angebliche neue Virus in China kommt von den Mücken: Welcher Plan steckt wirklich dahinter? Wird bald durch die Luft geimpft? Bitte teilt die Sendung mit Freunden und Bekannten! Dies berichtet der Bestsellerautor und Medienschaffende Heiko Schrang auf "NEO".
Weiter berichtet Heiko Schrang auf NEO:
erkennen – erwachen – verändern
Euer
Heiko Schrang"
Quelle: Schrang-TV
