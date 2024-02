Lug und Betrug des Weltklimarates: IPCC-Wissenschaftler packen aus

Die Massen-Medien und der Weltklimarat IPCC vermitteln uns immer wieder, dass über 97% aller Wissenschaftler vom Mensch gemachten Klimawandel überzeugt sind. Entspricht dies aber auch der Wahrheit? In dieser Sendung kommen ehemalige Wissenschaftler des Weltklimarates zu Wort und reden Klartext. Im Juni 2023 berichtete der Bayrische Rundfunk: „Forscher sind sich einig: Der gegenwärtige Klimawandel wird durch Menschen verursacht“. Die Massen-Medien vermitteln uns immer wieder, dass über 97% aller Wissenschaftler vom Mensch gemachten Klimawandel überzeugt sind. Entspricht dies aber auch der Wahrheit?

Dieser sogenannte „97%- Konsens“ wurde bereits in unserer Kla.tv-Sendung (www.kla.tv/27453) als Fake entlarvt. Wie wir in dieser Sendung auch aufdecken, zeigen kritische und unabhängige Untersuchungen sogar, dass nur gerade mal 0,54% aller Wissenschaftler an einen Mensch gemachten Klimawandel glauben...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV