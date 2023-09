Sellner: Milde Strafe für linken Pädo-TV-Star

Zwei Jahre Haft auf Bewährung für den Schauspieler Florian Teichtmeister, der unzählige Kinderporno-Dateien gesammelt hatte. Ein Skandal – meint unser Österreich-Korrespondent Martin Sellner. Krimi-Fans ist er vor allem als „Tatort“-Schauspieler oder als Darsteller des Staatsanwalts Dr. Viktor Huber in der ZDF-Serie „Die Chefin“ bekannt, doch er war auch ein gefeierter Star am Wiener Burgtheater: Inzwischen kam der österreichische Mime aber durch eine ganz andere Sache in die Schlagzeilen.

Zwischen 2008 und 2021 hat der linkswoke Schauspieler rund 76.000 Dateien mit Darstellungen von sexuellem Missbrauch gesammelt und teils weiterverarbeitet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft zeigen etwa 47.500 davon Kinder unter 14 Jahren. Vom Wiener Landgericht wurde dem ehemaligen Ensemblemitglied des Burgtheaters zwar nicht vorgeworfen, selbst Missbrauchshandlungen aufgenommen zu haben. Allerdings hielt er sadistische Fantasien, die ihm beim Anschauen des widerlichen Materials gekommen waren, schriftlich fest. Ein Gerichtspsychiater diagnostizierte eine schwere und nachhaltige Störung. Die hohe Rückfallgefahr könne jedoch mit Therapien und engmaschigen Kontrollen gebannt werden, so der Gutachter. Entsprechend milde fiel heute das Urteil gegen Teichtmeister aus: Das Gericht verhängte eine zweijährige Gefängnisstrafe, die allerdings zur Bewährung ausgesetzt wurde. Der Schauspieler muss sich zudem einer Therapie unterziehen und regelmäßig Drogentests abliefern. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Alle Hintergründe zu dem Fall – und auch das, was der Mainstream dazu verschweigt – erfahren Sie von unserem Österreich-Korrespondenten in dem Video unten: Quelle: COMPACT-TV