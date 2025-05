COMPACT-Verbot – Entscheidung am 10. Juni!

Am 10. Juni ist es soweit: Unser Überlebenskampf vor Gericht geht in die entscheidende Phase. Das Hauptsacheverfahren zum COMPACT-Verbot steht an. Chefredakteur Jürgen Elsässer fasst den aktuellen Stand im Verbotsverfahren für Sie zusammen – und erklärt, warum unsere Anwälte vorsichtig optimistisch sind.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung unter compact-online.de/unterstuetzen. Quelle: COMPACT-TV