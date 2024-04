Brandattacke auf Höcke-Freund: Jetzt spricht das Opfer!

Der größte Angriff auf Patrioten in der jüngeren Vergangenheit: Ein Politiker wird Opfer eines Anschlages und der Mainstream reagiert verhalten. Weshalb? Es handelt sich um den AfD-Kreistagsabgeordneten Sven Ebert. Was genau ist passiert? Warum gerade jetzt? Und welche Rolle spielt die linksextreme Plattform Correctiv? Diese Fragen beantworten Ihnen Dr. Stephanie Elsässer und TV-Chef Paul Klemm.

Quelle: COMPACT-TV