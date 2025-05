Sacha Korn: Treibjagd auf einen Musikrebellen

Härte mit Herz: Sacha Korn beherrscht die E-Gitarre wie kaum ein Zweiter, bietet Deutschrock vom Feinsten. Er lehnt politische Schubladen ab („Ich bin nicht links, nicht rechts“), ist aber überzeugter Patriot. Am Vorabend des COMPACT-Sommerfests spielt er ein exklusives Konzert für die Besucher. Seine CDs können Sie hier erwerben – Shirts und Aufnäher gibt es hier.

Im Jahr 2016 erreicht seine Version des „Liedes der Deutschen" (in allen drei Strophen!) Platz 1 der Amazon-Verkaufscharts.

Sacha Korn ist nicht nur Musiker, sondern auch Musikmanager. Er studierte an der Los Angeles Music Academy. Nach seiner Rückkehr nach Europa studierte Sacha zwei weitere Semester Gitarre bei Professor Michael Sagmeister an der Modern Music School in Aschaffenburg.

2001 wurde er auf einem Festival in Riga von Artemi Troizki, einem der einflussreichsten russischen Musikkritiker entdeckt, der ihm zu seinem ersten Plattenvertrag mit dem größten russischen Indie-Label Soyuz verhalf. Noch im gleichen Jahr erschien Korns Debüt-Album „Modernbreakbeat“ in Russland und den übrigen GUS-Staaten.

Etwa zur gleichen Zeit begann Korn neben seiner eigenen musikalischen Tätigkeit auch verschiedene Künstler und Bands in den ehemaligen Ostblock-Staaten zu lizenzieren und später auch zu managen. So arbeitete er als Berater für den Achtziger-Jahre-Superstar Terence Trent Darby, veröffentlichte über sein Label Nockout Music verschiedene international bekannte Künstler, von denen einige Goldstatus erreichten. Mit seiner Firma East-West Publishing hielt er die Verlagsrechte von erfolgreichen Musikern in mehreren osteuropäischen Ländern, darunter Marilyn Manson, die Hooters, Blondie oder Massive Attack.

Im Interview mit COMPACT (siehe oben), aufgenommen im Juni letzten Jahres, spricht Korn über seine Musik, über Angriffe auf seine Person und darüber, wie er sich selbst verortet. Aufgewachsen in der DDR, trat er aus der FDJ aus, sieht aber seine Jugend im „Arbeiter- und Bauernstaat“ dennoch positiv. Sein Fazit: Veränderung ist mehr als nur Politik – Veränderung muss alle Bereiche unseres Lebens erfassen.

Patriotische Rockmusik vom Feinsten:

Quelle: COMPACT-TV