München: Konferenz will Kampfbomber

Am heutigen Freitag hat in München die Sicherheitskonferenz begonnen. Ein Ende der Aufrüstung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Der Vorsitzende der Konferenz, Christoph Heusgen, schockierte bereits im Vorfeld mit antirussischen Kampfansagen. Im Gespräch mit Prosieben etwa sprach er sich für die Lieferung von Kampfflugzeugen aus.

1983: Welt am Abgrund Quelle: COMPACTTV