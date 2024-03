Schande: Ampel will gesamte AfD als rechtsextrem ächten!

Nach „Potsdamer Geheimtreffen“ und „AfD Verbotsdebatte“ hat es nun jeder gemerkt: Ja, es stehen mal wieder Parlamentswahlen an und die vierte Gewalt geht Hand in Hand mit der Regierung in den Wahlkampf. Nun soll die AfD bundesweit als „gesichert rechtsextrem“ eingestuft werden, doch hat das überhaupt noch Auswirkungen?

Chefredakteur Jürgen Elsässer spricht mit Birgit Bessin (Landesvorsitzende der AfD Brandenburg) über die medialen und politischen Angriffe auf Patrioten und welche perfide Strategie dahinter steckt. Quelle: COMPACT-TV