Basta Berlin (282) – Frieden statt Friedrich

Die Bundesregierung schmeißt mit Steuergeld um sich, als wäre es Konfetti. Es profitieren US-Rüstungskonzerne und Kiew. Wer in Deutschland „Normalität“ fordert, gilt bereits als radikal. Und so fühlt sich die bürgerliche Mehrheit schon lange als Minderheit im eigenen Land. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, haben es satt: Das hart erarbeitete Geld der Bürger fließt nicht etwa in Bildung, Wohnen oder Wirtschaft, es fließt in Raketen und Panzer. Damit alle mitmachen, wird fleißig die Kriegsangst geschürt. Willkommen im Regenbogenland!

Die Kapitel: 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!

00:02:09 Zurückgeblieben

00:31:45 Der berühmte „Mittelteil“

00:43:41 Dick und Doof

00:58:48 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin