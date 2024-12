Spotlight: Tino Chrupalla über eine Zusammenarbeit mit dem BSW

Die politischen Ereignisse überschlagen sich derzeit: Ob in der Ukraine, die angekündigten Neuwahlen in Deutschland oder die Wiederwahl von Donald Trump – die (geo)politischen Entwicklungen kommen einfach nicht zur Ruhe. In Deutschland beschäftigt die Gemüter jedoch vor allem ein Thema: der Umgang mit der AfD.

Im Interview nimmt der AfD-Fraktionsvorsitzende Tino Chrupalla dazu Stellung und geht auf die wichtigsten Entwicklungen unserer Zeit ein: der drohende Dritte Weltkrieg, der Krieg im Nahen Osten, die Haltung der AfD hierzu sowie die Frage, inwiefern die AfD von V-Leuten unterwandert ist. Außerdem wird im Gespräch ein mögliches AfD-Verbot thematisiert, ebenso wie die Frage, welche Partei in Zukunft für eine Koalition in Frage kommt. Ausschnitt aus dem Gespräch mit Tino Chrupalla (Neuwahlen, AfD-Verbot & Ukraine-Krieg) – Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/im-gespraech-tino-chrupalla/ Quelle: apolut