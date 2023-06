Skandal um SRF und Robin Rehmann – Satanic Panic

Satanisch ritueller Missbrauch sei reine Verschwörungstheorie, behauptet das SRF in der 6-teiligen Serie „Satanic Panic“. Doch wie glaubwürdig ist diese Serie, wenn der verantwortliche Journalist Robin Rehmann sich als Teufel schminkt, öffentlich Satanssymbole zeigt, in seiner Musik Gewalt verherrlicht und auf Facebook mit einem satanischen Hohepriester befreundet ist? Und warum hat dieser SRF-Mann die Macht, die Ausstrahlung eines Interviews über ein Missbrauchsopfer in einem öffentlichen Mediensender in Norddeutschland zu verhindern?

Anfang dieses Jahres 2023 strahlte der Schweizer Fernsehsender SRF den sechsten Teil einer Serie mit dem Titel: Satanic panic aus. Der SRF Journalist Robin Rehmann bestreitet darin, dass es eine satanische Sekte gebe, die rituellen Kindesmissbrauch ausübe. ...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV