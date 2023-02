Interview mit Jeannette Fischer – Anerkennung der Differenz

Wenn wir den anderen als NICHT-ICH realisieren, entsteht per se eine Reibungsfläche. Wenn wir einem Konflikt Raum geben können, ohne Angst zu haben, einen Beziehungsverlust zu erleiden, oder unsere gesellschaftliche Position zu verlieren, führen wir eine Veränderung in der Streit- und Diskurskultur herbei. Als Menschen haben wir uns von uns selbst entfremdet und müssen nun in heterogenen Gruppen unser ICH neu erfahren.

Wenn es uns gelingt, durch die Anerkennung der Differenz in der Bindung zu bleiben, dann können wir den destruktiven Anteil der Aggression eliminieren. Diesen und weitere spannende Aspekte diskutiere ich, Kai Stuht, mit der renommierten Schweizer Psychoanalytikerin Jeannette Fischer. Quelle: apolut