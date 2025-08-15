Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
«Deutschland über alles»: Heino rockt den Osten

Freigeschaltet am 15.08.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Der Schrecken aller Gutmenschen zeigt Flagge! In Torgau spielt die Feuerwehr das Lied der Deutschen, der Mainstream empört sich und attackiert die Ehrenamtler - doch Schlagersänger Heino bietet dem linksgrünen Angriff mutig Paroli. Was ist da in Sachsen passiert? Wie ging es aus? Und warum gibt es so viele Missverständnisse bezüglich unserer Nationalhymne? Das Ehepaar Elsässer hat alle Bilder und Stimmen zusammengetragen.

Quelle: COMPACT-TV

