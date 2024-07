HISTORISCH: Wie dieses Attentat die Welt verändern wird!

Wir sind Zeuge vom wohl bedeutendsten Geschehen des 21. Jahrhunderts geworden. Donald Trump ging nach Schüssen in Butler zu Boden, die Welt hielt den Atem an... und er stand wieder auf. Was ist geschehen? Wie waren die Reaktionen? Was ist mittlerweile bekannt? Und wie hat dieser Tag die Welt verändert?

Darüber berichten nun ausführlich Jürgen Elsässer und Paul Klemm.

Quelle: COMPACT-TV