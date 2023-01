Ukraine-Krieg: Bohlen gegen Polen

Bohlen gegen Polen – das reimt sich nicht nur, da ist auch was dran. Denn zwei Meldungen haben in den letzten Stunden Furore gemacht. Zum einen hat sich der Pop-Titan gegen Panzerlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Zum anderen hat Polen genau das angekündigt: Panzerlieferungen an die Ukraine. Woher kommt Bohlens vernünftige Position?

Das sind einige unserer weiteren Themen: Berlin-Wahl: Das ist die Opposition Beteigeuze: Wenn ein Stern explodiert Silvester: Rache für den Weltkrieg Klimaterror: Unwort oder Wahrheit? Quelle: COMPACTTV