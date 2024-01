Wahlkrimi in Saarle-Orla!

Bei der Landratswahl im Saale-Orla-Kreis (Thüringen) kann der AfD-Kandidat Uwe Thrum zwar sein exzellentes Ergebnis des ersten Wahlganges nochmals steigern, jedoch die 50-Prozent-Hürde nicht überspringen. Am Ende wurden es gut 48 Prozent. Dazu gratuliert COMPACT herzlich. Neuer Landrat im Saale-Orla-Kreis aber ist der CDU-Kandidat Herrgott, der von allen alten Parteien und verbrauchten Kräften gefördert wurde.

Quelle: COMPACT-TV