Schluss mit Zwang und Elektroschocks in der Psychiatrie! (Demo 1.12.2023)

Am Freitag, den 1.12.2023 versammeln sich Menschenrechtler am Potsdamer Platz Nord in Berlin, um gegen Elektroschocks (EKT) in der Psychiatrie zu protestieren. Organisiert wird die Demonstration von der Kommission für Verstöße der Psychiatrie gegen Menschenrechte (KVPM). Die Menschenrechtler verlangen die Abschaffung von psychiatrischen Zwangspraktiken wie Elektroschocks, Fesselungen von Patienten und die zwangsweise Verabreichung von Psychopharmaka mit gefährlichen Nebenwirkungen.

Die KVPM verweist auf neue Leitlinien der World Health Organisation (WHO) und Vereinten Nationen (UN) vom 9.10.2023 mit denen psychiatrische Zwangspraktiken für beendet erklärt werden. Alle Regierungen sind somit aufgefordert, sämtliche Zwangsmaßnahmen zu verbieten, da diese „das Recht auf Schutz vor Folter oder grausamer, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung verletzen.“...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV