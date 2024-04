Trans-kritischer Elternratgeber von Regierungsbehörden zensiert

Der Ratgeber „Wegweiser aus dem Transgenderkult“ beinhaltet wertvolle Hilfestellung für Eltern, deren Kinder in den Abgründen des Kults gefangen sind. Ist es nicht bedenklich, dass er nun von der Bundesprüfstelle - man höre und staune - als „jugendgefährdend“ eingestuft und deshalb zensiert wurde?

Der Ratgeber [basiert auf dem Buch von Maria Keffler „Desist, Detrans & Detox. Getting your child out of the Gender cult] „Wegweiser aus dem Transgenderkult“ – herausgegeben von der Initiative „Lasst Frauen Sprechen“ – richtet sich an Eltern, deren Kinder im Transgenderkult gefangen sind.

Er beinhaltet nicht nur wertvolle Hilfestellung, wie man sein Kind in der Selbst- und Körperakzeptanz unterstützt, damit ihnen medizinische Eingriffe erspart bleiben. Er geht mit dem Trans-Aktivismus auch hart ins Gericht und überführt ihn als sektenartigen Trend, der zwischen Kind und Familie einen Keil treibt. Dieser Ratgeber wurde vom Bundes-Queerbeauftragten Sven Lehmann bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien mit Erfolg angezeigt. Seine Begründung: Die Broschüre enthalte Wege zur Konditionierung von Kindern, um ihnen das „Trans-Sein“ auszutreiben. Jetzt unterliegt er staatlicher Zensur und darf nicht mehr beworben werden.

Es ist erstaunlich, dass ausgerechnet ein Ratgeber für Eltern als „jugendgefährdend“ eingestuft wird, der über die Gefahren des Trans-Aktivismus und dessen kultartige Merkmale aufklärt, während queere Ratgeber der Trans-Community weiter erscheinen dürfen.

Quellen/Links:

Transkritischer Ratgeber zensiert

https://www.nius.de/Gesellschaft/transkritische-broschuere-zensiert-regierung-moechte-nicht-dass-eltern-diesen-ratgeber-lesen/aef9b7b9-3ba3-486d-b811-eef1342836cd

https://www.nius.de/Gesellschaft/regenbogen-index-regierungs-behoerde-zensiert-kritischen-trans-ratgeber/4a56f695-9e10-42e1-92e1-9dff720163f4

Pressemitteilung \“Lasst Frauen Sprechen\“

https://ronaduwe.substack.com/p/kostenlose-elternbroschure-wegweiser

Quelle: Kla.TV