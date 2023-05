Freiluft-Kongress 7. Mai 2023 in Winterthur/CH: Für Dialog-Bereitschaft und Aufarbeitung

Am 7. Mai 2023 fand in Winterthur (Schweiz) ein „Freiluft-Kongress“ statt. Das Motto lautete: „Wir reden miteinander über Frieden, Neutralität, Souveränität, Freiheit. Was kann ich als Mensch dazu beitragen?“ Einige namhafte Redner sprachen zu verschiedenen Themen. Neben Jacques Baud und Rainer Rothfuß war Kayvan Soufi-Siavash – bekannt unter dem Alias „Ken Jebsen“ – das Aushängeschild. Sehen Sie nun im Folgenden einige brisante Ausschnitte der Reden vom Freiluft-Kongress.

Eingeladen hat Urs Hans, Schweizer Politiker und Bio-Bauer. Er ist Gründer und Präsident von „Public Eye on Science“, um „Wissenschaft transparent zu machen“.

Hans war für die Grüne Partei im Zürcher Kantonsrat. Weil er sich aber gegen die Corona-Impfung aussprach, wurde er von seiner eigenen Partei ausgeschlossen. Nun kandidiert Urs Hans für den Verein „Aufrecht Schweiz“ bei den Schweizer Nationalratswahlen vom 22. Oktober 2023. ...[weiterlesen]

