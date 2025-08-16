apolut fragt. KI antwortet: Keine Waffen mehr nach Israel

Merz im Minenfeld: Friedrich Merz zieht bei der Staatsräson die Handbremse. Er verkündet einen Teilstopp für Waffen, die in Gaza Menschen zerfetzen. In Jerusalem tobt der Regierungschef, in der Union gerät der Kanzler unter Sperrfeuer, und bei der AfD wird applaudiert – Sekunden, bevor das Licht die politische Sprengfallen erkennen lässt. Die Partei, die einst offen den Einsatz deutscher Soldaten in Israel erwog, steht vor einem Dilemma: Wer bedingungslos zu einer Israel-Politik steht, die Flüchtlinge produziert, konterkariert die eigene Forderung nach Remigration – zumal, wenn Israel Palästinensern pauschal jedes Rückkehrrecht verweigert.

Und im Hintergrund tickt die zweite Bombe: Netanyahu, international per Haftbefehl gesucht, müsste auf deutschem Boden verhaftet werden – doch die Staatsräson würde ihn wohl im Konvoi ins Kanzleramt fahren. Das Verhältnis zu Israel: ein vermintes Gelände, in dem jeder Schritt knallen kann. Quelle: apolut