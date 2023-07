Lars Mährholz und Michael Ballweg: Zusammen an einem Tisch

Lars Mährholz – Gründer der Mahnwachen-Bewegung 2014 – trifft auf Michael Ballweg – Gründer der Querdenken-Bewegung 2020. Wir haben beide an einen Tisch gebracht, um zu erfahren, wie sie als Gründer großer Protestbewegungen das Erlebte bewerten, was sie verbindet und was wohl der Grund sein kann, warum sie niemals zu einem Markus Lanz oder einer Maybrit Illner eingeladen werden.