Faszinierende Einblicke in die Kla.TV-Mitarbeit – einmalige Mitwirker-Angebote (mit Lois Sasek)

Bei Kla.TV kann jeder mitmachen. Jede Sendung wird ehrenamtlich von wahrheitssuchenden Menschen aus aller Welt erstellt. Und das in ihrer Freizeit! Du fragst dich, wie das geht? Lois Sasek nimmt dich mit auf eine Reise hinter die Kulissen von Kla.TV.

[Clip] Praxis pur. Beeindruckende Einblicke in die harmonische Zusammenarbeit hunderter Kla.TV-Mitwirker begeistern jeden zum Mitmachen. 65 Kurzfilme zum Nulltarif in drei Tagen? Kein Problem. 200 begeisterte Mitwirker sind der Beweis dafür: Es geht und jede Menge Spaß obendrauf. Werde ein Teil von uns und erlebe einen Sommer, der die Welt bewegt. Wir starten durch. Zum Beispiel am 4. oder 18. Juni. Sei dabei!...[weiterlesen]

