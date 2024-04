Pütz: Der Mann ist immer das Arschloch

Selbstbewusst ist anders. Egal ob man Luke Mockridge mag oder nicht, in seiner Haut wollte man nicht stecken. Nach unbewiesenen Vergewaltigungs- und Gewalt-Vorwürfen seitens seiner Exfreundin tauchte der Berufskomiker unter und landete sogar in der Psychiatrischen Anstalt. Nun aber meldet er sich zurück und bettelt in den Medien um Vergebung für seine „männlichen Jugendsünden“. Denn Männer sind in unserer Gesellschaft IMMER die Arschlöcher.

Maximilian Pütz sieht das anders und kritisiert diese „feministische Wahrnehmungsneurose“. Quelle: COMPACT-TV