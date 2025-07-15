Im Gespräch: Inge Müller-Dassau: Umbrüche im Sozialverhalten nach der Corona-Zeit

Die Lehrerin Inge Müller-Dassau unterrichtete die Fächer Chemie und Biologie bis 2021 an einem Gymnasium in Schleswig-Holstein. Sie erzählt, wie an ihrer Schule die Corona-Zeit zu Umbrüchen im Sozialverhalten zwischen Lehrern untereinander und Schülern untereinander geführt hat und wie viele der Beteiligten traumatisiert wurden. Das Interview führte Markus Fiedler.

Wichtige Links zu dem Gespräch: Beurteilung des „Corman-Drosten Papiers“ (PCR-Test) https://respekt.plus/2020/12/03/beurteilung-des-corman-drosten-papiers/ Fahrlässige Gefährdung unserer Kinder durch Corona-Selbsttests | Von Markus Fiedler https://apolut.net/fahrlaessige-gefaehrdung-unserer-kinder-durch-corona-selbsttests-von-markus-fiedler/ Buchempfehlung: Birgit Kelle, Eva Demmerle, Die Corona-Generation Erscheinungsdatum 15.07.2025, Deutscher Wirtschaftsbuch Verlag, ISBN 978-3-690-66072-3 Quelle: apolut