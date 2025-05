„Ich wünsch' mir Frieden“ - Liedbeitrag einer Russin gegen Krieg

Wünscht Du Dir auch Frieden für diese Welt? Dann stimm mit ein: "Kommt, lasst uns alle überraschen: Durch Liebe erobern wir die Welt. Und unsere Erde wird blühen wie ein Paradies, für immer!"

1. Langsam geh ich durch die Straßen

schaue mich ganz vorsichtig um.

alles fällt um mich zusammen.

Schüsse fallen in der Luft.

Menschen rennen wild durcheinander,

Verzweiflung auf ihrem Gesicht,

Angst und Trauer um ihre Liebsten

verstehen nicht was mit ihnen geschieht.

2. Und ich sehe diese Trauer

dieser Menschen um mich herum,

wie sie weinend und schreiend rufen:

"Schenkt uns Frieden und lasst uns in Ruh!!

Wieso hört uns denn niemand zu,

jeder Mensch von euch kann doch etwas tun.

Denn wir wünschen uns so sehr,

diesen Frieden immer mehr!!!"

Refrain:

Ich wünsch mir Frieden für die Welt, Frieden ist das was zählt.

Ich wünsch mir Frieden für unsere Brüder und Schwestern auf der Welt.

Ich wünsch mir Frieden im Miteinander, Frieden für dich und Mich.

denn ich wünsche mir so sehr, diesen Frieden immer mehr.

3. Сколько можно просто говорить

о мире, о любви,

но не делать те дела,

что хотим, то и творим?

Давайте всех мы удивим,

любовью мир мы покорим!

И расцветёт наша земля

подобно Раю - навсегда!

Refrain:

Желаю Мира людям всем –

Мир нашей стране!

Желаю Мира нашим братьям,

сёстрам на Земле!

Давайте всех мы удивим,

любовью мир мы покорим!

И расцветёт наша Земля

подобно Раю - навсегда!

Ich wünsch mir Frieden für die Welt, Frieden ist das was zählt.

Ich wünsch mir Frieden für die Welt, Frieden ist das was zählt.

denn ich wünsche mir so sehr, diesen Frieden immer mehr.

Ich wünsch mir Frieden!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Übersetzung der russischen Strophe:

Wie oft kann man vom Frieden

und Liebe nur reden,

doch sie nicht leben,

dafür alles tun was wir wollen?

Kommt, lasst uns alle überraschen:

Durch Liebe erobern wir die Welt.

Und unsere Erde wird blühen

wie ein Paradies, für immer!

Ich wünsche Frieden allen Menschen –

Frieden unserem Land!

Ich wünsche Frieden unsern

Brüdern , Schwestern auf der Erde.

Kommt, lasst uns alle überraschen:

Durch Liebe erobern wir die Welt.

Und unsere Erde wird blühen

wie ein Paradies, für immer!

Links: https://www.anti-zensur.info/azk13/ichwuenschmirfrieden

Quelle: Kla.TV