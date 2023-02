Wie politische Maßnahmen das Recht beugen

Der Rechtsanwalt Dirk Sattelmaier ist seit 20 Jahren im Amt als Strafverteidiger. Urteile, die in den letzten beiden Corona-Jahren im Gericht gefällt wurden, bezeichnet er als haarsträubend. In seinem Bericht legt er dar, wie es dazu kommt, dass Corona-Verstöße unverhältnismäßig und unhaltbar geahndet werden.

Am 10. Januar dieses Jahres hatte der Journalist Paul Brandenburg den Strafverteidiger Dirk Sattelmaier zu Gast. Titel der Sendung war: „Rechtsbeuger in Roben: Die Unrechtsjustiz des Regimes.“ Herr Sattelmaier ist seit 20 Jahren Strafverteidiger und berichtete von seinen Erfahrungen der letzten zwei Corona-Jahre am Gericht. Er ist Mitbegründer des Vereins „Anwälte für Aufklärung“ und unter anderem bekannt geworden durch einen seiner Mandanten, Michael Ballweg. In der nachfolgenden Sendung hat Kla.TV seine wichtigsten persönlichen Einschätzungen zum derzeitigen Geschehen an deutschen Gerichten aus dem Interview für Sie zusammengefasst. ....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV