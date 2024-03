NATO-AKTE: Taurus-Leak - US gesteuerte Bundeswehr führt uns in den III. Weltkrieg!

Taurus-Leak: Muss sich das deutsche Militär an zu berücksichtigende Gesetze bei seinen Planungen halten, ist das überhaupt dessen Aufgabe oder ist ihre Aufgabe die Verwaltung und das Verwenden von Technik, gepaart mit strategischem Wissen? Darüber sprechen wir. Einen Showstopper hält Dirk bereit. Das haben alle Medien bislang übersehen. In den ersten Minuten des geheimen Gespräches der zwei Generäle und hohen Offiziere ist ein noch nicht bekannt gewordener Skandal enthalten, den dieser Leak noch viel brisanter macht, als wir bislang geglaubt haben. Dirk wird es erläutern. Auch darüber, woran es liegt, dass unsere Politiker keine Friedensplanung denken, ist Olaf Scholz aber diese Person?

Die Annullierung u.a. des 2+4-Vertrages wird seitens Russlands besprochen, die Verträge, die nicht mehr sinnvoll erscheinen, möchte man prüfen und sie dann kündigen. Das vermeldete die Gesellschaftskammer und der Sicherheitsrat im russischen Parlament. Was hätte dies zur Konsequenz für Deutschland? Thema wird auch sein der Rücktritt von Victoria Nuland. Kehrtwende in der US-Aussenpolitik, eine neue Platzierung ihrer Person im ThinkTank-Imperium ihres Ehemannes und der Schwiegertochter Kagan oder gibt es noch etwas, was diese Frau veranlasst, von der Bildfläche zu verschwinden?



Es wird spannend. Dabei sind:

Sabiene Jahn



Wilhelm Domke-Schulz



Dirk Pohlmann



Hermann Ploppa



Sergey Filbert





Quelle: Druschba FM