Denk mal mit – Der Ukrainekrieg – Ein Appell

Der Krieg in der Ukraine wird kontrovers diskutiert – und das ist gut so. Doch mal ganz praktisch betrachtet: Haben die Verantwortlichen alles daran gesetzt, den Konflikt friedlich zu lösen?

Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Krieg in der Ukraine dauert nun schon über zwei Jahre an. Ein Ende ist nicht in Sicht: am 24. Februar 2022 marschierten russische Truppen in der Ukraine ein. In der Rede, die Wladimir Putin kurz vor dem Einmarsch hielt, rechtfertigte er die Aktion damit, die russisch freundliche Bevölkerung in den östlichen Regionen der Ukraine vor Misshandlung und Mord durch das Kiewer Regime zu schützen.

Damit sagte er sicher nicht die ganze Wahrheit, denn es geht natürlich nicht nur um den Schutz der Minderheit, sondern ebenfalls um seinen Machterhalt in dieser Region...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV