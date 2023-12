Das Volk leidet – Die Ampel baut Paläste!

Dieser Wahnsinn erinnert an feudale Zeiten: Denn die wohl unfähigste Regierung in der Geschichte Deutschlands spart ohne (Sach)Verstand bei der wertschöpfenden Bevölkerung ein, nur um ihr eigenes MILLIARDEN(!)schweres Bauprojekt trotz leerer Kassen durchzudrücken. Ob Koalitionspartner, Opposition oder gar Bundesrechnungshof nun rügen oder nicht – Scholz, Baerbock und Co. ziehen ihr Ding durch, als gehörte dieser Staat nur ihnen allein.

Die Grenze der Unverfrorenheit ist längst überschritten und blanke Wut kann nur die Folge sein, meinen Dr. Stephanie Elsässer und TV-Chef Paul Klemm. Quelle: COMPACT-TV